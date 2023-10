Israel evacua Sderot abans de la imminent invasió de la Franja de Gaza

MADRID, 15 oct. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats israelianes han informat que començaran en qüestió d'hores l'evacuació de la ciutat de Sderot, la més important situada al voltant de la Franja de Gaza, amb vista a l'inici d'una operació militar terrestre a gran escala a l'enclavament palestí.

L'Ajuntament de Sderot ha subratllat que es tracta d'una evacuació voluntària, no obligatòria, però sí recomanable per evitar riscos per a la població, informa el diari 'The Times of Israel'.

Els habitants de Sderot estan sent traslladats a Eilat i Jerusalem, on són allotjats a hotels, i també hi ha la possibilitat de ser traslladats a Tel-Aviv. El Govern és qui sufraga aquestes despeses.

El tinent d'alcalde de Sderot, Elad Kalimi, ha recordat que la ciutat ha rebut l'impacte de 75 projectils des de l'inici de l'atac de Hamas i ha apuntat que aproximadament dos terços dels 30.000 habitants censats ja han sortit de la població.

La resta podria ser evacuat aquest diumenge, tot i que s'estima que un 10 per cent es podria quedar per diferents motius, uns per la impossibilitat de traslladar-se i altres per motius ideològics.

"Hi ha molta gent que se sent com jo, que diuen que no se'n va de casa. Ja n'hi ha prou", ha declarat Ayelet Shmuel, una veïna de Sderot citada per 'The Times of Israel'. "A més, on aniríem? A Tel-Aviv? També hi arriben", ha argumentat.

Durant l'última setmana han estat evacuades diverses localitats properes a la Franja de Gaza que van ser atacades per les milícies del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) el passat 7 d'octubre.

Entre aquestes localitats hi ha Nahal Oz, Erez, Nir Am, Mefalsim, Kfar Aza, Gevim, Or Haner, Ibim, Netiv Ha'asara, Yad Mordechai, Karmia, Zikim, Kerem Shalom, Kissufim, Holit, Sufa, Nirim, Nir Oz, Ein Hashlosha, Nir Yitzhak, Beeri, Magen, Reim, Saad, Metula o Alumim.