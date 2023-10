Un 70 per cent dels refugiats del nord de Gaza no té accés a atenció sanitària

Les autoritats han fet una crida urgent a la donació de sang

MADRID, 15 oct. (EUROPA PRESS) -

Entorn del 70 per cent dels refugiats del nord de la Franja de Gaza --que ha ordenat evacuar Israel-- no tenen accés, actualment, a atenció sanitària, segons ha denunciat el Ministeri de Sanitat de l'enclavament.

"El 70 per cent de la població de les regions de Gaza i del nord de Gaza es veu privada de serveis de salut per a refugiats després que l'UNRWA va evacuar els seus centres i va suspendre els serveis", ha denunciat un portaveu del Ministeri, Ashraf al-Qudra, a través de les xarxes socials de l'organisme en referència a l'Agència per als Refugiats Palestins al Pròxim Orient.

A més, Al-Qudra ha alertat que el personal d'ambulàncies està tenint enormes dificultats per traslladar les noves víctimes dels atacs israelians a causa de les afectacions a les carreteres que porten fins als hospitals.

D'altra banda, el Ministeri de Sanitat de Gaza ha fet una crida "urgent" a donar sang als hospitals de la zona, principalment l'Hospital d'Al-Shifa i a altres centres inclosos a la xarxa de bancs de sang "per donar sang immediatament".

L'últim balanç del Ministeri inclou 300 morts i 800 ferits durant la jornada de dissabte, "la majoria nens i dones". En total, des de l'inici dels atacs de represàlia israelians s'han comptabilitzat 2.329 morts i 9.042 ferits.

El Ministeri ha destacat que aquesta xifra supera en vuit dies el balanç de morts durant els 51 dies de la guerra del 2014, per la qual cosa consideren que "aquests crims contra el nostre poble equivalen a una neteja ètnica", segons Al-Qudra.

Les instal·lacions sanitàries estan desbordades i fins i tot els dipòsits de cadàvers no donen més de si, per la qual cosa s'estan començant a utilitzar camions refrigerats habitualment utilitzats per al transport de congelats i gelats, per emmagatzemar els cossos dels morts.