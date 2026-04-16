L'Iran alerta la Xina que el bloqueig dels EUA a l'estret d'Ormuz "agreujarà" la situació al Pròxim Orient

MADRID, 16 abr. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araghchi, ha alertat aquest dimecres que el bloqueig dels Estats Units (EUA) a l'estret d'Ormuz i les seves "provocadores" accions "agreujaran" la situació a la regió, en una trucada telefònica amb el seu homòleg xinès, Wang Yi.
"(Araghchi) ha advertit sobre les perilloses conseqüències dels posicionaments i accions provocadores dels EUA al golf Pèrsic i l'estret d'Ormuz, que agreujaran la situació a la regió", afirma la diplomàcia iraniana en un resum de la conversa a les xarxes socials.
En aquest sentit, durant aquest diàleg, el ministre d'Exteriors iranià ha considerat que la posició de Moscou i Pequín "ha estat eficaç per prevenir l'escalada de tensions" a la zona.
Wang Yi, al seu torn, ha reiterat el suport de la República Popular de la Xina "a l'Iran en la salvaguarda de la seva sobirania, seguretat i dignitat nacional", segons el comunicat difós pel ministeri que dirigeix.
En aquest context, el ministre d'Exteriors xinès ha al·legat que "els esforços per restablir la navegació a l'estret constitueixen un reclam unànime de la comunitat internacional".
"La Xina està disposada a continuar promovent la distensió, facilitant la millora de les relacions entre els països de la regió i exercint un paper constructiu per assolir, en darrera instància, una pau i estabilitat duradores al Pròxim Orient", ha conclòs.