El Pentàgon afirma que Teheran "està solt" i anuncia un dia "intens" de bombardejos

MADRID 10 març (EUROPA PRESS) -
El secretari de Defensa dels Estats Units (EUA), Pete Hegseth, ha afirmat aquest dimarts que "avui serà el dia més intens d'atacs contra l'Iran", unes paraules que arriben en l'onzè dia d'una ofensiva llançada el passat 28 de febrer pels EUA i Israel contra el país centreasiàtic, del qual ha dit que està "sol" i "perdent clarament" la guerra.
"Al golf Pèrsic els han abandonat, i els seus aliats, Hezbollah, els houthis i Hamas, estan derrotats, són ineficaços o n'han quedat al marge. L'Iran està sol i clarament està perdent", ha afirmat durant una conferència de premsa al Pentàgon en la qual ha repassat l'operació Fúria Èpica per decapitar la República Islàmica i delmar-ne la capacitat militar, després d'al·legar que era una amenaça a la seguretat.
Hegseth ha assegurat que "aquesta guerra compta amb el suport de tota una generació" i ha explicat que al llarg del dia hi haurà "més atacs" nord-americans, per als quals enviaran "més bombarders i més caces". Així, ha alertat que "els bàrbars iranians fa anys que maten soldats nord-americans a través de grups terroristes i atacs covards".
En aquest sentit, el cap del Pentàgon ha destacat que l'Iran "està perdent" i ha recalcat que "saben que el seu exèrcit està minvant", mentre que els EUA estan "guanyant de manera decisiva" i "amb una eficiència brutal". Segons ha indicat, Teheran està reduint els atacs i en les últimes 24 hores "ha disparat el nombre més reduït de míssils que ha estat capaç de llançar fins ara".
El comandament militar nord-americà ha confirmat atacs contra 50 vaixells navals de l'Iran des de l'inici de la guerra, després d'indicar que els atacs a l'Armada iraniana pretenen mantenir la navegació marítima a punts clau com l'estret d'Ormuz.