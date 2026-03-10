L'Iran reivindica atacs contra una refineria i dipòsits de combustible a Haifa

MADRID 10 març (EUROPA PRESS) -
L'exèrcit de l'Iran ha reivindicat aquest dimarts un atac contra una refineria de petroli i dipòsits de combustible a la ciutat israeliana de Haifa, al nord del país.
"Les instal·lacions de refineria de petroli i emmagatzematge de combustible del règim israelià a Haifa han estat atacades en les darreres hores per drons de la Força Aèria de l'exèrcit iranià", ha informat en un missatge difós per l'agència estatal IRNA.
L'Iran encara l'onzè dia de guerra amb els Estats Units (EUA) i Israel després de l'ofensiva massiva llançada per Washington i Tel-Aviv el passat 28 de febrer per escapçar la República Islàmica, una operació que ha deixat més de 1.200 morts en sòl iranià. Des d'aleshores, Teheran ha portat la guerra a una desena de països després d'atacar Israel i interessos nord-americans a la zona.
Les represàlies han deixat pel cap baix una desena de morts a Israel, en un moment en el qual les autoritats iranianes afirmen que ara com ara no hi ha motius per abordar un alto el foc, ja que el país està centrat a "donar una resposta contundent a l'enemic".