Un atac amb drons provoca un incendi en un complex industrial als EAU

MADRID 10 març (EUROPA PRESS) -
Un atac amb drons aquest dimarts ha provocat un incendi al complex industrial Ruwais a Abu Dhabi, on hi ha la quarta refineria més gran de petroli del món, segons ha informat l'oficina de mitjans de la capital dels Emirats Àrabs Units (EAU).
"Les autoritats d'Abu Dhabi estan atenent un incendi en una de les instal·lacions del Complex Industrial Ruwais, provocat per un atac amb drons", ha assenyalat l'esmentada oficina en un missatge per les xarxes socials.
Segons aquesta informació, per ara no s'han notificat ferits com a conseqüència de l'atac, del qual no se n'ha especificat l'autoria.
En tot cas, arriba en un moment en què l'Iran està responent a l'ofensiva llançada el 28 de febrer pels Estats Units (EUA) i Israel contra el seu territori amb atacs contra bases i interessos nord-americans al Pròxim Orient i, especialment, als països del golf Pèrsic.