El Pentàgon afirma que el nou líder suprem de l'Iran va quedar "desfigurat" en l'atac dels EUA

Posa en dubte que fos Khamenei qui dijous va fer el discurs a la nació
MADRID, 13 març (EUROPA PRESS) -
El secretari de Defensa dels Estats Units (EUA), Pete Hegseth, ha afirmat aquest divendres que el nou líder suprem de l'Iran, l'aiatol·là Mojtaba Khamenei, va quedar "desfigurat" en un dels atacs nord-americans durant l'ofensiva conjunta amb Israel el passat 28 de febrer.
Hegseth ha indicat en una conferència de premsa que Khamenei "va resultar ferit" i ha recalcat que els líders iranians estan "significativament afeblits per les operacions militars nord-americanes". "No estan en bona forma, estan desesperats i amagats", ha afegit.
"Estan sota terra, amagant-se com rates", ha aclarit, després de posar en dubte que el primer missatge de Khamenei davant la nació de dijous fos real. "Va enviar un missatge, un de feble, de fet, però no hi havia veu ni vídeo", ha recalcat. "L'Iran té moltes càmeres i moltes gravadores de veu, per què optar per la versió escrita? Crec que tots sabem per què", ha apuntat.
Així, ha recordat que Ali Khamenei "és mort" i ha acusat el seu fill de "tenir por". "Està ferit, ha fugit i no té legitimitat. És un desastre per a ells", ha subratllat.
L'ESTRET D'ORMUZ
Sobre l'estret d'Ormuz ha assegurat que "no hi ha cap motiu per amoïnar-se" perquè els EUA "no permetran que la zona estigui en disputa o s'interrompi el flux de comerç" marítim, unes declaracions que arriben en plena crisi energètica per l'augment de preu del barril Brent.
"Estan mostrant una desesperació absoluta a l'estret d'Ormuz", ha afirmat, abans d'amenaçar l'Iran amb "destruir les seves capacitats militars presents i futures". "L'única cosa que està prohibint el trànsit a l'estret és que l'Iran està disparant als vaixells", ha aclarit.
A més a més, ha indicat que hi ha indicis que l'Iran "està prenent mesures", contra la qual cosa Washington "té un pla". "No deixarem que aquest trànsit continuï congestionat", ha sostingut.