Trump descarta ara com ara una operació per controlar l'urani iranià o l'illa de Kharg

El president nord-americà diu que la guerra s'acabarà quan vulgui
MADRID, 13 març (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha descartat ara com ara la possibilitat de desplegar tropes en sòl iranià per complir dos objectius que considera secundaris com l'obtenció de l'urani enriquit iranià o l'ocupació de l'illa estratègica de Kharg, un dels epicentres de la indústria petroliera del país.
Sobre l'urani, Trump ha explicat a Fox News que "ara mateix no estem centrats en això però potser en algun moment ho estarem", ha explicat el mandatari, qui s'ha passat bona part de l'entrevista defensant la seva estratègia a l'Iran, en assegurar, a tall d'exemple, que fins i tot s'està contenint perquè els EUA són capaços de destruir el país sencer.
Un d'aquests objectius extrems que Trump no contempla són les plantes nuclears. "La veritat és que crec que m'estic portant bé. Podria haver destruït les seves plantes nuclears. Podria haver destruït el país sencer. Per ara hem decidit no fer-ho", ha explicat.
L'illa de Kharg, al sud-oest de l'Iran tampoc no és un objectiu prioritari. "No se situa gaire amunt en la meva llista de tasques", ha explicat a Fox News abans de recriminar aquestes preguntes perquè afecten la seva capacitat de decisió estratègica.
Trump, en qualsevol cas, ha deixat de marcar-se un termini per posar fi al conflicte amb l'Iran ja que s'acabarà "quan m'ho sembli".
Els EUA insisteixen a intensificar l'ofensiva a l'Iran, després d'anunciar que aquest divendres serà "el dia més intens", ha informat el cap de l'Estat Major, el general Dan Caine, després de fer balanç dels 6.000 objectius atacats en les gairebé dues setmanes d'operació.