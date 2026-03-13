L'OTAN intercepta un tercer míssil llançat des de l'Iran a l'espai aeri turc

MADRID 13 març (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Defensa de Turquia ha informat aquest divendres que els sistemes de defensa antiaèria de l'OTAN han interceptat un tercer míssil balístic llançat des de l'Iran a l'espai aeri turc, un nou incident d'aquesta mena que es produeix a mesura que avança l'ofensiva dels Estats Units (EUA) i Israel contra territori iranià.
"Els sistemes de defensa antiaèria de l'OTAN desplegats al Mediterrani oriental han neutralitzat un míssil balístic. S'estan adoptant totes les mesures necessàries contra aquesta amenaça a l'espai aeri i territori turcs", ha indicat el Ministeri de Defensa en un comunicat.
Així, ha explicat que ja s'estan duent a terme les consultes pertinents amb l'Iran per "aclarir tots els aspectes d'aquest incident". "S'estan supervisant tots els esdeveniments a la regió, prioritzant la seguretat nacional", ha aclarit.
Es tracta del tercer míssil d'aquesta tipologia llançat des de l'Iran cap a territori turc en tan sols deu dies. Els altres dos projectils també van ser interceptats pels sistemes de l'OTAN, si bé les restes es van precipitar sobre les províncies de Hatay i Gaziantep.