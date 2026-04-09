Trump assenyala que tot l'armament i personal militar dels EUA continuarà a l'Iran i els voltants

-/US President Donald Trump offi / DPA - Arxiu
MADRID 9 abr. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha assenyalat aquest dimecres que tot l'armament i personal militar nord-americà necessari per a la "persecució i destrucció letals d'un "enemic considerablement afeblit" mantindrà les seves posicions, tant a l'Iran com als voltants, fins que es compleixi íntegrament l'"acord real assolit".
"Tots els vaixells, aeronaus i personal militar nord-americans, juntament amb la munició, armament i qualsevol altre element adequat i necessari per a la persecució i destrucció letals d'un enemic ja considerablement afeblit, mantindran les seves posicions, tant a l'Iran com als voltants, fins que es compleixi íntegrament l'acord real assolit", ha explicat Trump en un missatge publicat a les xarxes socials.
Tot seguit, l'inquilí de la Casa Blanca ha advertit que "si per qualsevol motiu no fos així", cosa que ha qualificat de "molt improbable", aleshores "començarà el tiroteig a gran escala", el qual serà "millor i amb molta més força del que ningú hagi vist".
En aquesta mateixa línia, després d'anotar que l'exèrcit nord-americà "s'està proveint i descansant" mentre espera "la seva pròxima conquesta", el magnat republicà ha remarcat que "no hi haurà armes nuclears" a l'Iran i que l'estret d'Ormuz, bloquejat per Teheran en represàlia a l'ofensiva llançada per Washington i Israel contra el país asiàtic, "estarà obert i serà segur".
Aquestes declaracions arriben l'endemà que el cap de la Casa Blanca anunciés un alto el foc de dues setmanes amb Teheran, un cessament de les hostilitats que, segons han defensat Washington i Israel, no inclou el Líban, mentre que l'administració pakistanesa, mediadora en les negociacions, va assegurar que sí.