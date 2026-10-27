Netanyahu invoca Trump per demanar el vot amb el focus posat en l'Iran

MADRID 27 oct. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha demanat aquest dilluns el vot en les eleccions d'aquest dimarts al país assegurant que té l'aval del president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, del qual ha assegurat que amb cap altre hipotètic mandatari israelià "estarà disposat a prendre mesures per eliminar, d'una vegada per sempre, l'amenaça iraniana".
"Ell (Trump) té dos anys més per davant i us demana que voteu per mi. Afirma que només amb mi estarà disposat a prendre mesures per eliminar, d'una vegada per sempre, l'amenaça iraniana", ha manifestat el dirigent israelià al canal 14 de la televisió israeliana, proper al dirigent.
Netanyahu ha afirmat que la República Islàmica és "un règim que trontolla, feble i tocat" però que "ha reactivat el seu programa nuclear", per la qual cosa l'ha comparat amb "un animal ferit" que podria "escometre en un últim acte desesperat i destruir (Israel)".
A més a més, ha assegurat que "diversos estats àrabs, no només un o dos", estan "en espera de veure si executem aquesta missió" per unir-se als Acords d'Abraham, que ha definit com una "possibilitat d'assegurar un futur estable per a l'Estat d'Israel".