Netanyahu vota amb la seva dona a Jerusalem i reafirma la importància d'assolir una alta participació

MADRID 27 oct. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha anat a votar aquest dimarts al costat de la seva dona, Sara, a Jerusalem, on ha reafirmat la importància d'assolir una alta participació en una intensa jornada electoral que s'està desenvolupant al país.
"Aneu a votar!", ha subratllat davant la premsa després de dipositar el vot, després d'alertar que els votants àrabs "estan anant corrents a votar", segons informacions recollides pel diari 'The Times of Israel'.
El mandatari, que ha acusat el partit Ra'am --de perfil islamista i conservador-- de "voler robar les eleccions" després que diversos membres hagin estat detinguts per presumptament intentar subornar diversos votants. "És greu. És delictiu. Us aviso", ha apuntat.
En aquest sentit, ha destacat que l'electorat de la zona del Nègueb està conformat per grans poblacions d'àrabs i no de jueus, si bé no s'ha referit a cap dada concreta o estadística. "Cal anar a votar. Ni platja ni barbacoa, que tothom vagi a votar el Likud", ha declarat.
"El que està en joc és el futur de nostre estat jueu", ha insistit, abans d'advertir que la possible victòria dels partits sionistes de l'oposició o partits àrabs "portarà el final de l'Estat tal com el coneixem".