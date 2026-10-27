El Comitè Electoral d'Israel descarta irregularitats en els comicis malgrat les acusacions

MADRID 27 oct. (EUROPA PRESS) -
El Comitè Central Electoral (CEC) d'Israel ha descartat aquest dimarts irregularitats en els comicis que se celebren des de primera hora al país malgrat les acusacions de diversos partits polítics, que denuncien incidents a diversos centres de votació.
"Al contrari del que assenyala la informació que circula, no hi ha cap indici ni prova ara mateix que apunti a irregularitats en les eleccions", ha rebutjat en un comunicat l'entitat, que ha afirmat que tots els casos s'estan analitzant un a un de manera "immediata".
Les declaracions del CEC arriben poc després que alguns partits, entre els quals Yashar, de Gadi Eizenkot; B'Yachad, de Naftali Bennett; Poble d'Israel, d'Ofer Winter; i Israel Beitenu, d'Avigdor Liberman, entre d'altres, hagin informat de suposades irregularitats i presumptes intents per part de tercers d'intentar "interferir" en la votació.
Més de 7,3 milions d'israelians estan cridats a les urnes en uns comicis en els quals Netanyahu es juga la continuïtat després de quatre anys en el poder marcats pels atacs del 7 d'octubre del 2023 davant un bloc heterogeni de forces que, encapçalades per l'antic cap de l'exèrcit Eisenkot, el pretén desbancar i posar fi al govern més situat a la dreta que ha tingut Israel des que es va crear el 1948.