Moren quatre soldats israelians en els enfrontaments al sud del Líban

MADRID 31 març (EUROPA PRESS) -
L'exèrcit d'Israel ha informat aquest dimarts de la mort de quatre militars israelians al sud del Líban en l'ofensiva i invasió israeliana del territori entre la frontera amb Israel i el riu Litani amb l'objectiu oficial d'aturar el partit-milícia xiïta libanès Hezbollah, si bé el gabinet de Benjamin Netanyahu ha aprofitat l'operació per reivindicar la via fluvial com el nou límit geogràfic entre els dos països.
En concret, les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han identificat tres dels militars abatuts al sud del Líban, com el capità Noam Madmoni, de 22 anys, i els sergents Ben Cohen i Maxim Entis, tots dos de 21 anys. De l'últim mort, les FDI no n'han donat més detalls.
Durant els enfrontaments també han resultat ferits tres membres més de l'exèrcit d'Israel: un soldat en estat greu i un altre militar i un reservista amb ferides moderades.
Les autoritats israelianes han declarat la intenció d'arribar amb unitats terrestres al riu Litani, frontera geogràfica entre el sud del Líban i la resta del país, la qual cosa ha fet saltar totes les alarmes a Beirut pel temor a una nova annexió territorial israeliana.
De fet, el ministre de Finances israelià i líder de l'ultradretà Partit Sionista Religiós, Bezalel Smotrich, ha assegurat que Israel tindrà la "nova frontera de seguretat" al riu Litani quan acabi l'actual ofensiva militar al Líban.
Algunes tropes israelianes ja han arribat a la riba sud d'aquest riu en una invasió que, de manera conjunta amb els bombardejos a tot el territori, fins ara deixa 1.200 morts al Líban, segons l'últim recompte de les autoritats del país àrab.