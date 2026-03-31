Extingit l'incendi declarat en el petrolier kuwaití atacat en aigües de Dubai

MADRID, 31 març (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de Dubai han informat a la matinada d'aquest dimarts de l'extinció de l'incendi declarat en un buc petrolier kuwaití, després que la Corporació de Petroli de Kuwait, consorci petrolier estatal del país, hagi denunciat un "atac iranià directe" però sense víctimes contra l'embarcació, que es trobava ancorada i "completament carregada" en el port de la ciutat emiratí en el moment d'un impacte que ha provocat danys materials "amb la possibilitat d'un abocament".
"Els equips d'intervenció han aconseguit extingir l'incendi que afectava a un petrolier kuwaití", ha informat l'Oficina de Mitjans de Dubai en un missatge publicat a través de les seves xarxes socials en el qual ha afegit que els equips competents continuen avaluant la situació.
La confirmació de l'atac contra la referida embarcació ha vingut de la pròpia companyia, qui en un comunicat recollit per la també estatal agència de notícies kuwaití, KUNA, ha assenyalat que "el superpetroler kuwaití Al Salmi ha estat objecte d'un atac directe i maliciós per part de l'Iran mentre es trobava ancorat en el port de Dubai".