Almenys vuit ferits per l'impacte d'un míssil iranià al centre d'Israel

MADRID 31 març (EUROPA PRESS) -
Almenys vuit persones han resultat ferides aquest dimarts després de l'impacte d'un míssil iranià que ha fet saltar les sirenes antiaèries a diverses zones del centre d'Israel, segons han informat els equips d'emergències del país.
Un total de vuit persones han resultat ferides de manera lleu a causa de l'impacte del míssil iranià llançat en resposta als bombardejos d'Israel i els Estats Units (EUA) contra l'Iran des de finals de febrer.
El servei d'ambulàncies del Magen David Adom (Estrella Roja de David) ha assenyalat que les explosions han deixat ferits i danys en diversos immobles situats als voltants de la zona d'atac i ha apuntat al possible ús de bombes de dispersió.
Així, ha confirmat impactes a Bnei Brak, Ramat Gan i Petah Tikva, entre altres zones, on diversos vehicles s'han incendiat, segons informacions recollides pel diari 'The Times of Israel'.
Per la seva banda, les autoritats de l'Iran han confirmat més de 1.500 morts des que va començar l'ofensiva, entre ells destacades figures com el líder suprem, l'aiatol·là Ali Khamenei; el secretari del Consell Suprem de Seguretat Nacional, Ali Larijani; i els ministres de Defensa i d'Intel·ligència, Aziz Nasirzadeh i Esmaeil Khatib, respectivament, a més d'alts càrrecs de les forces armades i altres organismes de seguretat.