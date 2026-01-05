Maduro i la seva dona són traslladats a un tribunal de Nova York

MADRID 5 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, i la seva dona, la primera dama, Cilia Flores, han arribat aquest dilluns a un tribunal de Nova York per comparèixer en les pròximes hores acusats de delictes relacionats amb el narcotràfic, després de ser capturats dissabte durant una operació militar dels Estats Units a Caracas.
Les imatges retransmeses han mostrat el trasllat en helicòpter de la parella, que posteriorment ha estat escortada per agents de l'Agència de Control de Drogues (DEA) i introduïda en un vehicle blindat per anar a la seu del tribunal.
Tant Maduro com Flores vestien de color beix i sabatilles taronges, en el cas del president, i blaves, en el cas de la primera dama. Tots dos anaven amb brides a les mans i el cap destapat.
La compareixença d'aquest dilluns estarà encapçalada pel jutge federal Alvin Hellerstein, de 92 anys, que ha presidit durant la seva carrera casos derivats dels atemptats de l'11 de setembre del 2001 i altres relacionats amb el terrorisme i la seguretat nacional.
De fet, l'exgeneral i cap d'intel·ligència veneçolà Hugo Carvajal Barrios es va declarar el juliol del 2025 culpable davant aquest mateix jutge de càrrecs relacionats amb el narcoterrorisme i el tràfic de drogues.