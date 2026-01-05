L'ONU avisa que la intervenció dels EUA per capturar Maduro contravé el dret internacional

Europa Press/Contacto/Evan Schneider
MADRID 5 gen. (EUROPA PRESS) -
Les Nacions Unides han avisat aquest dilluns que la intervenció militar dels Estats Units a Veneçuela per capturar el president del país, Nicolás Maduro, contravé el dret internacional i no respecta els principis de la Carta de les Nacions Unides.
"He subratllat de manera constant la imperiosa necessitat que tothom respecti plenament el dret internacional, inclosa la Carta de les Nacions Unides, que constitueix la base per al manteniment de la pau i la seguretat internacionals", ha indicat el secretari general de l'ONU, António Guterres, en una declaració davant la sessió d'urgència del Consell de Seguretat llegida per la secretària general adjunta d'Afers Polítics i de Consolidació de la Pau, Rosemary DiCarlo.
"Continuo profundament preocupat perquè les normes del dret internacional no han estat respectades en l'acció militar del 3 de gener", afegeix en el missatge el secretari general de l'ONU, en plena polèmica per la legalitat de la maniobra de Washington per deposar Maduro.
L'ONU recorda que la seva carta fundacional consagra "la prohibició de l'amenaça o l'ús de la força contra la integritat territorial o la independència política de qualsevol estat", per la qual cosa recorda que el manteniment de la pau i la seguretat internacionals depenen del compliment de "totes les disposicions".
Davant la situació "confusa i complexa" a Veneçuela, l'ONU ha recalcat la necessitat d'atenir-se als principis de la Carta de l'ONU, i insisteix que ha de prevaler "la força del dret". "El dret internacional conté eines per abordar qüestions com el tràfic il·lícit i els estupefaents, les disputes sobre recursos i les preocupacions en matèria de drets humans", ha recalcat en el missatge Guterres.