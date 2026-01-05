Trump diu que els EUA estan "a càrrec" de Veneçuela i evita parlar d'eleccions

No descarta un segon atac ni tampoc presència militar si les autoritats veneçolanes "no es porten bé"
MADRID, 5 gen. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha assegurat que ara és el seu govern el que està "a càrrec" de Veneçuela i ha destacat que la seva prioritat és "arreglar" el país, especialment la indústria petroliera, més que forçar una convocatòria electoral o un alliberament de presos polítics, qüestions que ha evitat abordar 48 hores després de l'operació per capturar el president del país, Nicolás Maduro.
"Estem a càrrec" de Veneçuela, ha respost el magnat republicà, preguntat per qui dirigeix el país després de la designació de la fins ara vicepresidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, com a presidenta en funcions després de la captura de Maduro.
Trump ha assegurat que els EUA necessiten "accés total (...) al petroli i a altres coses" del país per "reconstruir-lo" i que si Delcy Rodríguez es posiciona en contra dels plans de la Casa Blanca, "afrontarà una situació probablement pitjor que la de Maduro".
Així mateix, ha destacat que les forces nord-americanes executaran "un segon atac" si l'executiu veneçolà restant "no es porta bé", i també ha evitat descartar la presència militar al país llatinoamericà, una decisió que "depèn una mica de la nova administració, per així dir-ho".
"Hem de fer alguna cosa a Veneçuela: recuperar-la. És un país mort ara mateix", ha subratllat el mandatari nord-americà, qui ha argumentat que "ha estat administrada pèssimament" i que el petroli no "flueix" prou. "Hauria de tenir més ingressos, més petroli", ha afegit, després d'apuntar que les "grans inversions de les companyies petrolieres recuperaran la infraestructura".
"No és fàcil. Està realment malament, però té potencial", ha matisat l'inquilí de la Casa Blanca.
Durant la seva compareixença, Trump ha estat preguntat per quan es podrien celebrar eleccions a Veneçuela i com s'exigirà a Delcy Rodríguez que permeti el retorn de l'oposició o que alliberi els presos polítics, però ha aclarit que aquesta no és la seva prioritat. "Ens centrarem més a arreglar-lo (el país)", ha respost a la primera. "Encara no hem arribat a això", ha contestat a la segona.