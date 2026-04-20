L'Iran condemna la "pirateria" dels EUA després de la captura d'un vaixell mercant al golf d'Oman

MADRID, 20 abr. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de l'Iran han denunciat aquest diumenge la "pirateria" dels Estats Units (EUA) després de l'atac i captura al golf d'Oman d'un vaixell de càrrega iranià de gran tonatge quan intentava superar el bloqueig imposat per Washington als ports del país asiàtic.
"Els EUA, en el seu paper d'agressor, ha violat l'alto el foc i ha comès un acte de pirateria marítima en disparar contra un vaixell mercant iranià en aigües del mar d'Oman", ha subratllat el portaveu de la Caserna General Central Khatam al-Anbiya --el comandament de combat unificat de les forces armades iranianes--, Ebrahim Zolfaqari, en unes declaracions recollides per la televisió estatal iraniana, IRIB.
El portaveu d'aquest comandament operatiu militar ha assenyalat a més que el sistema de navegació de l'embarcació ha quedat "inutilitzat" després del desembarcament d'un grup de "marines terroristes" dels EUA "a la coberta" de la nau, a la qual, segons l'inquilí de la Casa Blanca, Donald Trump, han provocat "un forat a la sala de màquines".
A continuació, Zolfaqari ha advertit que les forces armades de l'Iran "respondran i prendran represàlies contra aquest acte de pirateria armada perpetrat per l'exèrcit dels EUA".
Trump ha informat aquest diumenge que les tropes nord-americanes desplegades al golf d'Oman havien atacat, interceptat i assaltat un vaixell iranià de gran tonatge. Es tracta del Touska, una embarcació de gairebé 275 metres d'eslora que, segons el Comandament Central de les forces armades dels EUA (Centcom), intentava acostar-se al port iranià de Bandar Abbas.
Cal assenyalar que l'Oficina de Control d'Actius Estrangers (OFAC, per les seves sigles en anglès) que depèn del Departament del Tresor dels EUA, inclou el Touska en la llista de vaixells sancionats.