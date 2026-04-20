Ghalibaf admet no confiar en "l'enemic" i assegura que l'Iran està preparat per prendre mesures

MADRID 20 abr. (EUROPA PRESS) -
El president del Parlament iranià, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha manifestat aquest diumenge que Teheran no confia en "l'enemic" perquè en qualsevol moment "podria escalar la guerra", i ha avançat que la República Islàmica està preparada per "prendre mesures", a pocs dies que finalitzi l'alto el foc pactat amb els Estats Units (EUA) el passat 8 d'abril i davant la possibilitat de mantenir aquest dimarts al Pakistan una altra ronda de negociacions amb Washington.
"No confiem en l'enemic. Ara mateix podria escalar la guerra", ha confessat el jerarca iranià en unes declaracions recollides per l'agència de notícies Mehr, i ha afegit que, si bé negocien amb Washington, el país asiàtic està "preparat per prendre les mesures necessàries".
En aquesta línia, Ghalibaf ha remarcat que la guerra "va començar amb l'engany dels EUA enmig de les negociacions", i ha recordat que va ser "amb l'assassinat", el 28 de febrer, de l'aleshores líder suprem, l'aiatol·là Ali Khamenei, i altres "comandants" iranians.
Per la seva banda, el ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araghchi, ha emfatitzat en una conversa amb el vice-primer ministre del Pakistan, Ishaq Dar, que faran servir "tots els mitjans per protegir els interessos nacionals i la seguretat de l'Iran", segons ha expressat a Telegram.
Ho ha fet, a més, després de criticar "les recents accions dels EUA en violar l'alto el foc, amenaçar els ports, les costes i els vaixells iranians, la retòrica amenaçadora, les exigències il·lògiques i les contínues contradiccions" que, a parer seu, constitueixen "clars indicis de mala fe i manca de seriositat en la diplomàcia nord-americana".
Cal assenyalar que, ara com ara, només el president nord-americà, Donald Trump, ha confirmat l'enviament d'una delegació a la capital del Pakistan, Islamabad, amb el propòsit de reprendre aquest dimarts, 21 d'abril, les negociacions de pau amb Teheran, que encara no s'ha pronunciat oficialment sobre una altra ronda de converses.