La Xina mostra "preocupació" per les accions dels EUA al golf d'Oman i demana "mantenir la treva"

MADRID 20 abr. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de la Xina han mostrat "preocupació" aquest dilluns per l'augment de la tensió després que els Estats Units (EUA) assaltessin un vaixell de càrrega iranià durant el cap de setmana al golf d'Oman, per la qual cosa han demanat a les parts "mantenir l'alto el foc" i "evitar que es reprengui el conflicte" a la zona.
El portaveu del Ministeri d'Exteriors de la Xina, Guo Jiakun, ha reivindicat en un comunicat la importància de "mantenir la treva i les negociacions" vigents entre l'Iran i els EUA, alhora que ha tornat a mostrar la disposició de Pequín a "contribuir" en aquestes converses, segons informacions del diari 'Global Times'.
"Expressem la nostra preocupació per la intercepció forçada d'un vaixell per part dels EUA", ha afirmat, després que les autoritats de l'Iran hagin promès venjar aquest acte i l'hagin qualificat de "pirateria". La situació ha portat Teheran a apuntar que no assistirà a una nova ronda de converses, si bé Washington insisteix que la nau havia rebut nombrosos avisos durant hores i no va respondre.
En aquest sentit, Guo ha lamentat que la situació a l'estret d'Ormuz continua sent "complexa i sensible", per la qual cosa ha demanat a les parts actuar amb "responsabilitat, respectant l'acord i evitant provocar conflictes o augmentar la tensió". "Han de crear les condicions necessàries per reprendre la navegació normal a l'estret", ha apuntat.
L'atac i captura del vaixell iranià Touska es va produir enmig del bloqueig imposat pels EUA a l'estret d'Ormuz, el qual han mantingut fins i tot després que l'Iran anunciés que retirava les seves restriccions a la navegació després de l'entrada en vigor d'un alto el foc al Líban.
El rebuig del president nord-americà, Donald Trump, a retirar el bloqueig ha portat les autoritats iranianes a denunciar una violació dels acords assolits per iniciar les converses de pau i ha posat en dubte que hi pugui haver una segona ronda de contactes al Pakistan.