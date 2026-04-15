L'Iran adverteix que tancarà la navegació al mar Roig si els EUA manetenen el bloqueig a l'estret d'Ormuz

MADRID 15 abr. (EUROPA PRESS) -
L'exèrcit de l'Iran ha advertit aquest dimecres que podria tancar el mar Roig si els Estats Units (EUA) mantenen el bloqueig a Ormuz, imposat arran del fracàs de les negociacions de pau entre Washington i Teheran que van tenir lloc dissabte a Islamabad.
"Si els agressors i terroristes dels EUA volen mantenir l'acció il·legal d'un bloqueig naval a la regió i generar inseguretat als vaixells comercials i petroliers iranians, això suposaria un preludi de la violació de l'alto el foc", ha ressaltat a través d'un comunicat.
Així, el cap del Comandament Central de l'exèrcit de l'Iran, Ali Abdollahi, ha ressenyat que, en resposta, "les poderoses forces armades iranianes no permetran cap exportació o importació a través del golf Pèrsic, el golf d'Oman i el mar Roig", segons ha recollit la cadena de televisió pública iraniana, IRIB. "L'Iran actuarà amb força per defensar la seva sobirania i interessos nacionals", ha resolt.
Abdollahi no ha especificat com blocaran el mar Roig, si bé en el passat els houthis --aliats de Teheran i que controlen parts del Iemen, inclosa la capital, Sanà--, han limitat el pas de vaixells a través d'accions militars, en resposta a l'ofensiva d'Israel contra la Franja de Gaza arran dels atacs del 7 d'octubre del 2023.