Els EUA asseguren haver bloquejat els ports de l'Iran i "paralitzat per complet" el seu comerç marítim

MADRID 15 abr. (EUROPA PRESS) -
El Comandament Central dels Estats Units (Centcom) ha assegurat haver bloquejat els ports de l'Iran i "paralitzat per complet" el comerç econòmic que "entra i surt" del país asiàtic per mar, després que el president nord-americà, Donald Trump, anunciés un bloqueig a l'estret d'Ormuz arran del fracàs de les converses de dissabte al Pakistan per arribar a un acord de pau.
"En menys de 36 hores des que es va aplicar el bloqueig, les forces nord-americanes han paralitzat per complet el comerç econòmic que entra i surt de l'Iran per mar", ha subratllat el Centcom en un comunicat difós per les xarxes socials, en el qual estima que "el 90% de l'economia" de Teheran depèn del comerç internacional per mar.
Així mateix, entre els recursos desplegats per imposar aquest bloqueig "imparcial" contra els vaixells de totes les nacions que entren o surten dels ports de l'Iran, el Centcom ha destacat els destructors llançamíssils de l'Armada nord-americana, uns vaixells "amb una tripulació de més de 300 mariners altament entrenats per a operacions marítimes ofensives i defensives", segons l'òrgan militar.
Per la seva banda, la Casa Blanca ha enaltit l'"audaç i decisiva" actuació de Trump a l'hora d'ordenar un bloqueig naval "per contrarestar l'agressió iraniana i restaurar el pas segur a través de l'estret d'Ormuz, una jugada mestra del lideratge nord-americà que demostra un nivell de poder i força que no s'havia vist mai al món".
Així, ha detallat que aquesta decisió ha provocat que 167 petroliers hagin canviat de ruta cap a territori nord-americà, "amb 103 dirigint-se a ports dels Estats Units per carregar cru nord-americà".
En aquest sentit, ha garantit que "avui dia, els Estats Units produeixen més petroli que l'Aràbia Saudita i Rússia junts, i més gas natural que Rússia, l'Iran i la Xina junts". "L'agenda de domini energètic de Trump és més que una política, és força nord-americana. Mentre els adversaris converteixen l'energia en una arma, els Estats Units la faciliten", ha resolt.