Trump defensa que la guerra a l'Iran "està a punt d'acabar"

MADRID 15 abr. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha considerat aquest dimarts que la guerra a l'Iran, que va esclatar arran de l'ofensiva conjunta amb Israel a finals de febrer tot i que ara continguda per un alto el foc, està "molt a prop d'acabar".
"Crec que està a punt d'acabar, és a dir, considero que està molt a prop d'acabar", ha manifestat l'inquilí de la Casa Blanca en una entrevista amb la cadena Fox, hores després d'haver apuntat a unes noves converses amb la República Islàmica d'aquí a "dos dies" al Pakistan, arran de les infructuoses negociacions de dissabte passat a la capital, Islamabad.
A continuació, ha defensat que va haver d'"intervenir" perquè "si no ho hagués fet en aquell moment, l'Iran ara tindria una arma nuclear", el magnat republicà ha opinat que si es "retirés ara mateix" del país asiàtic necessitaria "20 anys per reconstruir-se".
"No hem acabat, però ja veurem què passa", ha etzibat el president nord-americà després d'afegir que, a parer seu, l'executiu iranià "està desesperat per arribar a un acord".