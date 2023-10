L'exèrcit d'Israel responsabilitza Hamas de "qualsevol dany" als civils que no evacuïn la Franja de Gaza

MADRID, 13 oct. (EUROPA PRESS) -

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han alertat aquest divendres que "qualsevol dany" provocat als civils a la Franja de Gaza serà responsabilitat del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) per instar la població a quedar-se a la zona malgrat l'alerta israeliana.

El portaveu de l'exèrcit, Daniel Hagari, ha indicat durant una conferència de premsa que "Hamas s'aprofita dels residents de la Franja de Gaza, els quals sotmet al desastre en demanar-los que no escoltin les recomanacions de les forces israelianes".

"La responsabilitat del que pugui passar als qui no evacuïn serà de Hamas", ha dit abans d'afirmar que les FDI es preparen per a "les noves etapes de la guerra".

Així mateix, ha assenyalat que les tropes israelianes estan "preparades per operar a tot el Pròxim Orient, allà on hi hagi una necessitat en matèria de seguretat", segons informacions del diari 'The Times of Israel'.

No obstant això, ha admès que molts dels esforços i recursos estan concentrats a obtenir informació sobre els desapareguts i els que han estat segrestats per membres del grup armat palestí.

En relació amb les acusacions de Hamas, que asseguren que tretze ostatges han mort a causa dels bombardejos israelians, ha recalcat que l'exèrcit "només donarà informació fiable" del que passa a la zona.