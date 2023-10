L'exèrcit israelià eleva a 120 la xifra oficial d'ostatges a mans de Hamas

MADRID, 13 oct. (EUROPA PRESS) -

Les Forces de Defensa d'Israel ja han notificat el segrest a mans de Hamas de 120 persones a les seves famílies, després que els milicians del grup palestí van irrompre dissabte en territori israelià, en una ofensiva sense precedents que ha deixat més de 1.300 morts.

Un portaveu militar, Daniel Hagari, ha assegurat que les autoritats d'Israel fan tot el possible per rescatar aquestes persones, si bé no hi ha una llista oficial d'ostatges. En aquest grup hi hauria persones de nacionalitat estrangera, segons el recompte de diferents països.

El braç armat de Hamas, les Brigades al-Qassam, ha assegurat aquest divendres en un comunicat que 13 dels ostatges capturats arran de l'ofensiva han mort en els bombardejos de les Forces de Defensa d'Israel en les últimes 24 hores, si bé no n'ha aclarit les identitats.