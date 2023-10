Hamas assegura que 13 ostatges han mort pels bombardejos israelians

MADRID, 13 oct. (EUROPA PRESS) -

El braç armat de Hamas, les Brigades Al-Qassam, han assegurat que 13 dels ostatges capturats arran de l'ofensiva de dissabte passat han mort pels bombardejos perpetrats per les Forces de Defensa Israeliana en les últimes 24 hores, si bé no n'ha aclarit les identitats.

Segons el grup, sis dels ostatges han mort en atacs a dos llocs diferents de la zona situada més al nord, mentre que set més han perdut la vida a tres punts de la governació de Gaza, situada també a la meitat septentrional del territori costaner.

Més de 1.500 persones han mort a la Franja des de l'inici de l'ofensiva israeliana, segons el Ministeri de Sanitat controlat per Hamas. Al bàndol israelià, el registre de víctimes ja summa més de 1.300 morts, sense que ara com ara hi hagi un mínim acostament entre les parts.

L'exèrcit d'Israel ha ordenat a la població de la part nord de la Franja que evacuï la zona, en previsió de nous atacs. La mesura afecta més d'un milió de persones i les autoritats israelianes han donat un termini de 24 hores per completar aquests trasllats.