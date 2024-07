Les autoritats de Gaza denuncien 100 morts i ferits en un atac israelià a la "zona segura" d'Al-Mawasi

La ràdio de l'exèrcit israelià informa d'un atac a un "destacat objectiu" que es podria tractar del comandant de Hamas a Gaza, Mohamed Deif

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Les autoritats de Gaza, sota control del moviment islamista Hamas, han denunciat un bombardeig israelià aquest dissabte que ha deixat més de 100 morts i ferits en un camp de desplaçats a Al-Mawasi, a l'oest de la ciutat de Khan Yunis i en principi descrita per l'exèrcit israelià com una "zona segura" per als desplaçats de l'enclavament.

Periodistes d'Al-Jazeera parlen de cinc míssils que han impactat contra tendes de campanya i una planta de dessalinització d'aigua a prop de la glorieta d'Al Nus. Posteriorment, l'oficina de mitjans de Hamas ha informat d'aquest balanç provisional.

"Aquesta horrible massacre ha deixat més de 100 màrtirs i ferits, entre els quals civils i responsables de la Defensa Civil, segons un balanç inicial", d'acord amb el comunicat publicat per l'oficina de mitjans de Hamas i recollit per Al-Jazeera i Quds Network.

Fonts mèdiques de l'hospital Nasser, a Khan Yunis, han pogut confirmar a Al-Jazeera almenys 50 morts i almenys 90 ferits que han arribat al centre mèdic en els últims minuts, tot i que la xifra augmentarà en les pròximes hores atès que continuen arribant víctimes de l'atac.

Defensa Civil ha concretat que entre els morts hi ha el seu sotsdirector del Departament de Bombers i Salvament de la Defensa Civil, Muhamad Hamad, i que vuit integrants més d'aquests equips han resultat ferits després que, denúncia, l'exèrcit israelià ha llançat atacs directes contra els equips d'auxili que anaven a ajudar les víctimes del bombardeig inicial.

UN ATAC CONTRA UN "OBJECTIU DESTACAT"

L'exèrcit d'Israel encara no s'ha pronunciat sobre aquest atac, però tres fonts de la ràdio de l'exèrcit israelià indiquen que el bombardeig anava dirigit a acabar amb la vida d'un "objectiu destacat", tot i que encara es desconeix si l'operació ha complert amb el propòsit.

És més, fonts de l'Israel Hayom indiquen que l'objectiu del bombardeig es tractaria del comandant de l'ala militar de Hamas, Mohamed Deif, el segon home més buscat de Gaza per l'exèrcit israelià només per darrere del seu líder polític a l'enclavament, Yahya Sinwar.

Juntament amb Deif, segons la mateixa informació, hi hauria el comandant de Hamas a Khan Yunis, Rafa Salamé, però les fonts d'Israel Hayom desconeixen si tots dos han mort en el bombardeig.

L'exèrcit israelià sí que ha confirmat, no obstant això, l'inici d'una reunió de la cúpula militar i de seguretat israeliana en la qual participen el ministre de Defensa, Yoav Gallant, el cap de l'Estat Major, general Harzi Halevi, i el director dels serveis d'intel·ligència nacionals d'Israel, Ronen Bar, per avaluar les conseqüències de l'atac a Al-Mawasi, d'acord amb el 'Times of Israel'.