Israel confirma un atac contra el comandant de Hamas a Gaza en un camp de desplaçats d'Al-Mawasi

L'exèrcit israelià assegura que s'ha tractat d'un atac de precisió, però no ha confirmat si Mohamed Deif ha mort en el bombardeig



MADRID, 13 jul. (EUROPA PRESS) -

L'exèrcit d'Israel ha confirmat que l'atac d'aquest matí contra un camp de desplaçats d'Al-Mawasi tenia com a objectiu el comandant de les milícies de Hamas a Gaza, Mohamed Deif, i el comandant local de Hamas a la ciutat de Khan Yunis, propera al campament, Rafa Salamé, sense que de moment se sàpiga si l'operació ha tingut èxit.

El bombardeig, segons autoritats mèdiques de Gaza, sota control de Hamas, ha matat almenys 71 civils i n'ha ferit 289 més.

D'acord amb la informació de l'exèrcit israelià, els dos comandants es trobaven en un "edifici de baixa altura" a Al-Mawasi i, si bé confirmen que estaven en un "entorn civil", han negat que es trobessin amagats en tendes de campanya entre els desplaçats.

Tot i que les zones d'Al-Mawasi i de l'oest de Khan Yunis són part d'una zona declarada com a humanitària pels militars israelians, l'exèrcit assegura que "s'ha tractat d'un atac de precisió que només tenia com a objectiu la posició de Hamas", d'acord amb un comunicat recollit pel 'Times of Israel'.

L'exèrcit es troba a l'espera d'informació per conèixer si Deif i Salamé van morir en l'atac.