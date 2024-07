Hamas acusa Israel d'utilitzar com a excusa els atacs als seus líders per cometre "una massacre" a Al-Mawasi

MADRID, 13 jul. (EUROPA PRESS) -

El moviment islamista palestí Hamas ha acusat Israel aquest dissabte d'utilitzar com a excusa les operacions contra els seus líders per perpetrar la massacre de civils que ha tingut lloc aquest dissabte al camp de desplaçats d'Al-Mawasi, dirigida segons l'exèrcit israelià contra el comandant de l'ala militar del moviment a Gaza, Mohamed Deif, l'estat del qual es desconeix.

"La massacre d'Al-Mawasi és una perillosa escalada d'una sèrie de crims i massacres sense precedents en la història de les guerres", ha denunciat Hamas en un comunicat en el qual recorda que el bombardeig, que ha deixat almenys 71 morts i 289 ferits segons el seu Ministeri de Salut, ha anat dirigit contra una zona declarada com a segura pels militars israelians.

El bombardeig és una "continuació del genocidi nazi contra el poble palestí", afegeix Hamas, que acusa, a més, els Estats Units d'actuar com a "còmplice directe en aquest crim".

"Les afirmacions de l'ocupació (Israel) sobre els seus atacs als líders palestins són falses, i aquesta no és la primera vegada que ho afirmen; acusacions que tenen com a objectiu encobrir la magnitud de l'horrible massacre a Al-Mawasi i a Khan Yunis", conclou l'organització en un comunicat, recollit per Al-Jazeera.