L'ambaixador d'Israel davant l'ONU afirma que l'alto el foc amb el Líban "no és del 100%"

Europa Press/Contacto/Lev Radin - Arxiu
MADRID 24 abr. (EUROPA PRESS) -
L'ambaixador d'Israel davant les Nacions Unides, Danny Danon, ha afirmat aquest dijous que l'extensió durant tres setmanes de l'alto el foc entre Israel i el Líban anunciada pel president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, "no és del 100%", ja que, ha al·legat, Israel "ha de prendre represàlies" quan el partit-milícia xiïta libanès Hezbollah "llança coets".
"El Govern libanès no té control sobre Hezbollah, i aquest grup està llançant coets per intentar sabotejar l'alto el foc. Israel ha de prendre represàlies. Cada vegada que veiem una amenaça, actuem", ha declarat Danon en una entrevista a la cadena CNN, després que Trump anunciés l'extensió de l'alto el foc, envoltat d'autoritats nord-americanes i dels ambaixadors al país nord-americà d'Israel i el Líban.
Sobre aquesta ampliació de la treva --que fins aquest dijous tampoc no havia evitat que Israel executés bombardejos letals en territori libanès--, Danny Danon ha argumentat que, de qualsevol manera, "la situació és significativament millor", si bé "no és del 100%".
Així mateix, el diplomàtic israelià, després de no descartar que les Forces de Defensa d'Israel (FDI) continuaran bombardant el Líban, ha col·locat la pilota a la teulada de Beirut: "Espero que l'exèrcit libanès sigui capaç de fer complir aquest alto el foc", ha etzibat.