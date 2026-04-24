L'exèrcit d'Israel ataca "estructures militars" de Hezbollah al sud del Líban

L'exèrcit israelià ha llançat aquest divendres diferents bombardejos contra "estructures militars" del partit-milícia xiïta Hezbollah al sud del Líban, en el que descriu com "una resposta" a un llançament de projectils del grup libanès al nord d'Israel.
"Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han atacat estructures militars a Khirbet Selm i Tulin, al sud del Líban, que eren utilitzades per Hezbollah per promoure plans terroristes contra les forces israelianes i l'Estat d'Israel", ha indicat en un breu comunicat.
Així, ha ressaltat que "els atacs s'han dut a terme en resposta al llançament d'uns coets per part de Hezbollah a la zona de Shtula dijous a la nit", incident que s'ha saldat sense víctimes, enmig del fràgil alto el foc entre Israel i el Líban, la pròrroga del qual va ser anunciada dijous pel president nord-americà, Donald Trump.