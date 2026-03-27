Israel reivindica un atac contra "la instal·lació més central" per a la producció de míssils i mines navals de l'Iran

L'exèrcit israelià llança nous bombardejos contra infraestructures de producció d'armes a Teheran
MADRID, 27 març (EUROPA PRESS) -
L'exèrcit d'Israel ha assegurat aquest divendres haver atacat "la instal·lació més central" per a la producció de míssils i mines navals de l'Iran en un bombardeig a Yezd, en el marc de l'ofensiva desencadenada el 28 de febrer amb els Estats Units (EUA) contra el país centreasiàtic.
"El lloc es feia servir per al disseny, desenvolupament, assemblatge i emmagatzematge de míssils avançats destinats a ser llançats des de vaixells, submarins i helicòpters contra objectius navals mòbils i estàtics", ha explicat.
Així, ha insistit que la instal·lació "era on es desenvolupaven la majoria dels míssils i mines navals de l'Armada iraniana", abans de destacar que el bombardeig "suposa un cop dur a les capacitats de producció de les forces navals".
L'exèrcit israelià ha recalcat que, a més, "s'hi afegeix l'eliminació de la cúpula de l'Armada de la Guàrdia Revolucionària", després d'anunciar dijous l'assassinat del comandant de l'organisme, Alireza Tangsiri, i altres alts càrrecs, en un bombardeig a Bandar Abbas.
D'altra banda, ha reivindicat atacs contra "infraestructures i instal·lacions utilitzades pel règim per produir armes" a Teheran, i també contra sistemes de defensa iranians a l'oest del país centreasiàtic, entre els quals "llançadores de míssils i magatzems".
"Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) treballen constantment per damnificar el sistema de míssils balístics del règim per tal de reduir la intensitat dels trets contra ciutadans iranians", ha ressenyat, sense pronunciar-se sobre possibles morts o ferits en aquestes operacions.