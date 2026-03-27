L'Iran reivindica davant l'ONU el dret a impedir el pas de vaixells enemics per l'estret d'Ormuz

Europa Press/Contacto/Icana News Agency - Arxiu
MADRID 27 març (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Exteriors de l'Iran, Abbas Araghchi, ha defensat aquest dijous en una conversa telefònica amb el secretari general de l'ONU, António Guterres, la legitimitat del seu país per impedir el pas de vaixells que considerin enemics per l'estret d'Ormuz, enclavament estratègic que concentra prop d'una quarta part del comerç marítim mundial de petroli i que bloquegen en represàlia per l'ofensiva dels EUA i Israel.
Després d'assegurar que la inseguretat existent a l'estret és producte de les agressions nord-americanes i israelianes, el cap de la diplomàcia iraniana ha identificat com necessàries les mesures adoptades per Teheran per tal de garantir la seguretat i la protecció de la navegació a la zona, entre les quals impedir el pas d'embarcacions pertanyents o associades "a l'enemic o als seus aliats".
Així, després d'insistir sobre la determinació de l'Iran de continuar amb la seva "legítima defensa" de la seguretat, la sobirania i la integritat territorial del país, Araghchi també ha apel·lat a la "responsabilitat" de l'ONU de "perseguir les flagrants violacions de la Carta de les Nacions Unides i del dret internacional, inclosos els drets humans i el dret humanitari, perpetrades pels agressors".
Al seu torn, el ministre iranià ha retret les "exigències unilaterals d'algunes parts" perquè l'Iran "actuï amb moderació i posi fi a la guerra", després de recordar que han estat els EUA i Israel qui van iniciar l'ofensiva conjunta el passat 28 de febrer, amb prou feines 24 hores després de l'última ronda de negociacions entre Washington i Teheran sobre el programa nuclear del país centreasiàtic.
"No s'ha d'ignorar que van ser els EUA, juntament amb el règim sionista, els qui, en trair un cop més la diplomàcia i posar en perill la seguretat i els interessos de tots els països de la regió, van cometre una agressió militar contra l'Iran i van imposar la guerra a la regió i al món", ha remarcat el responsable de la cartera d'Exteriors iranià.
Per la seva banda, ni Guterres ni la seva oficina s'han manifestat a hores d'ara sobre aquesta conversa, si bé el seu portaveu, Stéphane Dujarric, ha abordat en una conferència de premsa la navegació per l'estret d'Ormuz en subratllar que per Guterres té a veure amb el respecte del dret internacional i la llibertat de navegació, malgrat que, ha confessat, "és evident que la situació és la que és".