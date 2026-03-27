Kuwait confirma danys al seu principal port comercial després d'un atac amb drons i míssils de creuer

MADRID 27 març (EUROPA PRESS) -
El principal port comercial de Kuwait ha patit danys aquest divendres en un atac amb drons i míssils de creuer, segons han confirmat les autoritats del país, enmig de la guerra al Pròxim Orient arran de l'ofensiva llançada el 28 de febrer pels Estats Units i Israel contra l'Iran.
L'Autoritat Portuària de Kuwait ha indicat en un breu comunicat publicat a través de les xarxes socials que el Port de Shuwaikh "ha estat atacat a l'alba per drons enemics". "Les informacions preliminars apunten a danys materials, però no a víctimes humanes", ha dit.
"Els procediments d'emergència establerts en aquests casos s'han activat en coordinació amb les autoritats competents", ha subratllat, sense que ara com ara l'Iran s'hagi pronunciat sobre la seva possible responsabilitat en les hostilitats.
Posteriorment, el Ministeri d'Obres Públiques kuwaitià ha confirmat que la infraestructura ha estat objecte d'un "doble atac" a primera hora del matí amb drons i míssils de creuer i que tan sols deixa "danys materials", però no pas víctimes humanes.
Les autoritats kuwaitianes han assegurat haver abatut desenes de míssils i drons disparats per l'Iran, que ha llançat atacs contra Israel i interessos nord-americans al Pròxim Orient, incloses bases militars, en resposta a l'ofensiva, iniciada enmig de converses entre Washington i Teheran per mirar d'arribar a un nou acord nuclear.