Israel avisa que té via lliure per atacar Teheran després de la destrucció de part dels seus sistemes de defensa

El ministre de Defensa israeliana amenaça amb calcinar la capital iraniana si l'exèrcit iranià continua el contraatac

MADRID, 14 juny (EUROPA PRESS) -

L'exèrcit israelià assegura que els seus avions de combat ja estan capacitats per atacar Teheran amb un nivell reduït de perill després d'una sèrie de bombardejos que ha destruït, entenen els militars, bona part dels sistemes de defensa de la capital iraniana.

En un comunicat conjunt, el cap de l'Estat Major, el general Eyal Zamir, i el cap de la força aèria israeliana, el general Tomer Bar, conclouen que "el camí cap a Teheran ja està pavimentat" i, d'acord amb els plans en curs, els avions de combat israelians començaran a efectuar operacions contra la capital de l'Iran.

Poc després, el portaveu militar israelià Effie Defrin, va informar que més de 70 avions de combat de la força aèria israeliana van participar en l'operació nocturna a Teheran per destruir més de 40 objectius. Els avions van sobrevolar la capital iraniana durant dues hores i mitja, sense cap obstacle "gràcies al cop inicial que va eliminar l'amenaça dels sistemes de defensa aèria iranians", recull el diari 'Times of Israel'.

"Teheran ja no és immune; la capital està exposada als atacs israelians", va avisar el portaveu militar israelià.

Per la seva banda, i en una trobada amb el general Zamir i amb el director del servei d'intel·ligència exterior (Mossad), David Barnea, el ministre de Defensa israeliana, Israel Katz, ha avisat al líder suprem iranià, Ali Khamenei, que no s'atreveixi a continuar ordenant atacs contra territori israelià com el d'aquesta passada nit que ha deixat tres morts, o en cas contrari Teheran serà reduïda a cendres.

"Teheran cremarà", ha avisat Katz abans d'acusar el "dictador" iranià de "convertir als ciutadans de l'Iran en els seus ostatges i de "crear una realitat" en la qual, especialment els ciutadans de Teheran, "pagaran un alt preu pel seu atac criminal" contra els civils d'Israel.