Israel "intensificarà" els atacs i amenaça amb continuar assassinant alts càrrecs

MADRID 27 març (EUROPA PRESS) -
El ministre de Defensa d'Israel, Israel Katz, ha avançat aquest divendres que les forces israelianes "intensificaran" els atacs contra l'Iran i ha amenaçat amb continuar assassinant alts càrrecs iranians, enmig de l'ofensiva conjunta amb els Estats Units contra el país centreasiàtic.
"Els atacs de les Forces de Defensa d'Israel (FDI) contra objectius militars i de seguretat de l'Iran continuen sense parar", ha dit Katz, qui ha afirmat que Israel "ha advertit el règim terrorista iranià que no dispari míssils contra la població civil israeliana".
"Malgrat els advertiments, continuen els trets, per la qual cosa els atacs de les FDI s'intensificaran i expandiran contra els objectius i àrees addicionals que ajuden el règim a l'hora de fabricar i operar armes contra ciutadans israelians", ha manifestat, abans de recalcar que Israel continuarà assassinant "líders del règim terrorista i els seus comandants, a més de destruint les seves capacitats estratègiques".
Així, Katz ha subratllat que les autoritats iranianes "pagaran un preu molt alt" pels seus "crims de guerra" a Israel. "El front intern a Israel i les FDI són forts i continuarem operant a l'Iran amb tot el nostre poder i fins que tots els objectius de guerra hagin estat assolits", ha resolt, segons un comunicat facilitat per la seva oficina.