Israel ataca el sud del Líban després d'interceptar el primer atac transfronterer des de desembre

El Ministeri de Salut libanès confirma almenys dos morts i vuit ferits per un bombardeig israelià sobre Nabatieh

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

L'exèrcit d'Israel ha llançat un atac contra la localitat de Khiam, al sud del Líban, després d'interceptar tres coets disparats des d'aquesta zona contra la localitat israeliana de Metula, en el que es tracta del primer atac transfronterer des de desembre.

El Ministeri de Salut del Líban ha confirmat fins al moment dos morts, entre ells una nena, per un bombardeig israelià sobre Toulin, al municipi septentrional de Nabatieh que ha deixat almenys vuit ferits més, entre ells dos nens.

No obstant això, la situació encara és confusa: l'alcalde de la localitat, Malek Aouali, estima que els atacs israelians podrien haver deixat fins a quatre morts, segons ha fet saber al diari 'L'Orient le Jour', i no hi ha constància de víctimes a Israel pel llançament d'aquests coets.

A l'espera que Hezbollah es pronunciï sobre aquesta qüestió, l'exèrcit libanès ha desmantellat tres primitives llançadores de fusta i assegurat a Israel que està fent tot el possible per garantir la seguretat a la zona. El president del Líban, Joseph Aoun, i el seu primer ministre, Nawaf Salam, han fet aquest dissabte a l'uníson una crida immediata a la calma a la frontera amb Israel davant de la represa dels enfrontaments i els creus de bombardejos.

"Els fets d'avui al sud constitueixen un atac persistent contra el Líban i soscava el pla de rescat acordat per tots els libanesos", ha avisat el mandatari, qui ha instat "totes les forces pertinents a la zona" a "seguir el que està passant amb la màxima serietat per evitar qualsevol repercussió".

El cap de l'Estat Major de l'exèrcit israelià, el general Eyal Zamir, va avisar al començament de l'atac que les seves forces respondran "amb severitat" i recordat al Govern libanès que té el deure preservar l'alto el foc aconseguit al novembre entre Israel i les milícies de Hezbollah.

Salam, per la seva banda, ha avisat que l'activitat militar a la frontera sud del Líban "podria arrossegar el país a una nova guerra devastadora" i anunciat contactes amb el ministre de Defensa del país, Michel Mansi, perquè garanteixi, en velada referència a Hezbollah, que "només l'Estat libanès té l'autoritat sobre la guerra i la pau".

El cessament de les hostilitats implicava que tant Israel com Hezbollah havien de retirar els seus efectius del sud del Líban. No obstant això, l'exèrcit israelià no s'ha retirat per complet i ha mantingut cinc llocs en territori del seu país veí, esgrimint que les milícies encara estan actives a la zona.

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha acabat ordenant de totes maneres una nova operació de bombardejos contra "dotzenes d'objectius de Hezbollah" després de la intercepció i el ministre d'Exteriors israelià, Israel Katz, també ha avisat de represàlies. "Hem promès seguretat a les comunitats de Galilea" --la denominació que usa el Govern d'Israel per referir-se al nord del país-- "i això és exactament el que passarà", ha fet saber Katz.

Per la seva banda, l'Exèrcit israelià també ha confirmat atacs contra "desenes de posicions de llançacoets de Hezbollah i un centre de comandament" de la milícia al sud del Líban, sense donar de moment més detalls.