L'exèrcit libanès desmantella posicions de coets i assegura a Israel que està controlant la situació

MADRID 22 març (EUROPA PRESS) -

L'exèrcit del Líban ha desmantellat en les últimes hores tres posicions de llançament de coets al sud del país i ha assegurat que està estabilitzant la situació a la zona després que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va ordenar una nova operació de bombardejos després de la intercepció de tres coets transfronterers contra el nord d'Israel.

Aquest encreuament d'artilleria és el primer d'aquesta naturalesa des de l'alto el foc de novembre de l'any passat entre Israel i la milícia libanesa de Hezbollah, que no ha deixat víctimes de moment però sí que ha encés l'alarma entre les autoritats libaneses.

Al seu compte d'X, l'exèrcit del Líban ha explicat els detalls de la seva "operació de recerca i inspecció" que ha resultat en la retirada de "tres posicions de llançament de coets, molt primitives" --les imatges publicades revelen que es tracta d'estaques de fusta clavades a terra--, trobades "al nord del riu Litani, entre les localitats de Kfar Tibnit i Arnoun.

"Les unitats militars continuen prenent les mesures necessàries per controlar la situació al sud", assegura l'exèrcit libanès en un comunicat publicat poc després que Netanyahu va ordenar atacs contra "dotzenes de posicions de Hezbollah al Líban.

"El Govern libanès és responsable de tot el que passa al seu territori. Israel no permetrà cap dany als seus ciutadans ni a la seva sobirania, i farà tot el possible per garantir la seguretat dels ciutadans israelians i de les comunitats del nord. Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) estan preparades per a qualsevol ordre, afirma el comunicat.

El primer ministre del Líban, Nawaf Salam, també ha fet aquest dissabte una crida immediata a la calma a la frontera amb Israel davant de la represa dels enfrontaments i el creuament de bombardejos.

En un comunicat recollit precisament per NNA, Salam ha avisat que l'activitat militar a la frontera sud del Líban "podria arrossegar el país a una nova guerra devastadora" i anunciat contactes amb el ministre de Defensa del país, Michel Mansi, perquè garanteixi, en referència velada a Hezbollah, que "només l'Estat libanès té l'autoritat sobre la guerra i la pau".

El cessament de les hostilitats implicava que tant Israel com Hezbollah havien de retirar els seus efectius del sud del Líban. No obstant això, l'exèrcit israelià no s'ha retirat per complet i ha mantingut cinc llocs en territori del seu país veí, esgrimint que les milícies encara estan actives a la zona.

En aquest sentit, Salam ha demanat a la comunitat internacional que pressioni Israel perquè compleixi tots els termes de l'alto el foc i es retiri d'una vegada per sempre dels punts militars del sud del Líban.