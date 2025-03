El Govern del Líban crida immediatament a la calma en vista de la represa dels enfrontaments

El president i el primer ministre reivindiquen l'autoritat de l'Estat en vista dels intents per retornar el país a "un cicle de violència"

MADRID, 22 març (EUROPA PRESS) -

El president del Líban, Joseph Aoun, i el seu primer ministre, Nawaf Salam, han fet a l'uníson aquest dissabte una crida immediata a la calma a la frontera amb Israel davant de la represa dels enfrontaments i el creuament de bombardejos.

L'exèrcit israelià ha llançat un atac contra la localitat de Khiam, al sud del Líban, després d'interceptar tres coets disparats des d'aquesta zona contra la localitat israeliana de Metula, en el que es tracta del primer atac transfronterer des de desembre i en ple alto el foc entre Israel i les milícies de Hezbollah.

Ni la metralla dels coets interceptats ni els trets de resposta dels tancs 'merkava' israelians han causat víctimes fins al moment, segons informen tant l'agència oficial de notícies libanesa NNA com l'exèrcit israelià.

Els trets de metralladores i artilleria israelianes també van apuntar a Houla i Markaba, així com a Kafr Kila, al municipi Marjayoun, segons fonts del diari libanès 'L'Orient le Jour'.

El president libanès ha condemnat el que ha descrit com un intent de "arrossegar el Líban un cop més a un cicle de violència", en un comunicat recollit precisament per NNA.

"Els fets d'avui al sud constitueix un atac persistent contra el Líban i soscava el pla de rescat acordat per tots els libanesos", ha avisat el mandatari, que ha instat "totes les forces pertinents a la zona" a "seguir el que està passant amb la màxima serietat per evitar qualsevol repercussió".

El president Aoun també ha sol·licitat a l'exèrcit que "adopti les mesures necessàries sobre el terreny per garantir la seguretat dels ciutadans i investigui les circumstàncies dels fets".

Salam, per la seva banda, ha avisat que l'activitat militar a la frontera sud del Líban "podria arrossegar el país a una nova guerra devastadora" i anunciat contactes amb el ministre de Defensa del país, Michel Mansi, perquè garanteixi, en referència velada a Hezbollah, que "només l'Estat libanès té l'autoritat sobre la guerra i la pau".

El cessament de les hostilitats implicava que tant Israel com Hezbollah havien de retirar els seus efectius del sud del Líban. No obstant això, l'exèrcit israelià no s'ha retirat per complet i ha mantingut cinc llocs en territori del seu país veí, esgrimint que les milícies encara estan actives a la zona.

En aquest sentit, Salam ha demanat a la comunitat internacional que pressioni Israel perquè compleixi tots els termes de l'alto el foc i es retiri d'una vegada per sempre dels punts militars del sud del Líban.