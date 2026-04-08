Israel assegura haver llançat el seu "pitjor atac" contra el Líban des de l'inici de l'ofensiva

MADRID 8 abr. (EUROPA PRESS) -
L'exèrcit d'Israel ha assegurat aquest dimecres haver llançat el seu "pitjor atac" contra suposats objectius del partit-milícia xiïta Hezbollah en territori libanès des de l'inici de l'ofensiva, després que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, assegurés que l'alto el foc entre els EUA i l'Iran no inclou el Líban.
"Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han completat recentment un atac ampli contra seus militars i infraestructura de Hezbollah a Beirut, la vall de la Bekaa i el sud del Líban", ha dit, abans de ressaltar que "és el pitjor atac contra infraestructura de Hezbollah" des de l'inici de l'ofensiva, arran de la campanya aèria llançada el 28 de febrer juntament amb els EUA contra l'Iran.
Així, ha dit que han atacat "seus, posts de comandament i control i formacions militars de Hezbollah", incloses instal·lacions "utilitzades per terroristes de l'organització per organitzar i planejar complots terroristes contra elements de les FDI i ciutadans de l'Estat d'Israel".
D'aquesta manera, ha recalcat que entre els objectius figuren "infraestructures" utilitzades pel grup per "llançar míssils" i ha esgrimit que els atacs han estat executats a partir d'"informació precisa d'intel·ligència" i després d'"una planificació acurada durant diverses setmanes".
El ministre de Defensa, Israel Katz, ha recalcat que "les FDI han atacat centenars de terroristes de Hezbollah en un bombardeig sorpresa contra seus a tot el Líban" i ha afegit que "és el cop més gran concentrat contra Hezbollah des de l'operació 'busca'", segons un comunicat.
Prèviament, l'exèrcit israelià havia confirmat la suspensió dels seus atacs contra l'Iran arran de l'alto el foc, si bé ha insistit que mantenia l'ofensiva al Líban, després que Netanyahu insistís que l'acord no inclou el país, tot i que el Pakistan afirmés que sí ho feia.