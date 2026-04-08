Israel anuncia la suspensió dels seus atacs a l'Iran i assegura que manté l'ofensiva al Líban

MADRID 8 abr. (EUROPA PRESS) -
L'exèrcit d'Israel ha anunciat aquest dimecres la suspensió dels seus atacs contra l'Iran arran de l'acord d'alto el foc durant dues setmanes entre Washington i Teheran, si bé ha assegurat que manté l'ofensiva al Líban, tot i que el Pakistan, que ha exercit les tasques de mediació per arribar al pacte, ha afirmat en el seu anunci que també abastava tota la regió del Pròxim Orient.
Així, ha subratllat en un comunicat que "en línia amb les ordres de la classe política, les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han suspès el foc en la seva campanya a l'Iran i estan en posició de màxima alerta defensiva, disposades a respondre davant qualsevol violació".
L'exèrcit israelià ha apuntat a més que, abans de suspendre les operacions, ha llançat una nova onada d'atacs contra "llançadores del règim terrorista iranià per reduir significativament i suprimir l'abast dels llançaments" i contra "infraestructures de producció", sense més detalls sobre la ubicació dels objectius atacats al país asiàtic.
D'altra banda, ha destacat que "les FDI mantenen els combats i les operacions terrestres contra l'organització terrorista Hezbollah" al Líban, abans d'avançar que duu a terme "anàlisi de la situació" i posar l'accent en que els militars "continuen operant a tots els fronts per protegir l'Estat d'Israel i els seus ciutadans", als quals ha demanat que continuïn respectant les instruccions de seguretat.