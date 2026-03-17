Israel anuncia la mort d'Ali Larijani i el cap de la força paramilitar Basij en els bombardejos a l'Iran

Katz recalca que tots dos "s'uneixen a Khamenei a les profunditats de l'infern"
MADRID, 17 març (EUROPA PRESS) -
El Govern d'Israel ha assegurat aquest dimarts haver matat el secretari del Consell Suprem de Seguretat Nacional de l'Iran, Ali Larijani, i el cap de la força paramilitar Basij, Gholamreza Soleimani, durant els bombardejos contra l'Iran en el marc de l'ofensiva conjunta llançada per sorpresa el 28 de febrer amb els Estats Units (EUA) contra el país centreasiàtic.
"Larijani i el comandant dels Basij han estat eliminats aquesta nit i s'han unit a les profunditats de l'infern amb (el difunt líder suprem de l'Iran, l'aiatol·là Ali) Khamenei, cap del programa d'anihilació, i amb els qui ja han estat eliminats de l'eix del mal", ha dit el ministre de Defensa israelià, Israel Katz, segons un missatge publicat per la seva oficina.
Així, ha dit que ell i el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, han ordenat a les Forces de Defensa d'Israel (FDI) "continuar perseguint la cúpula del règim de terror i opressió a l'Iran i tallar repetidament el cap del pop perquè no torni a créixer". Les FDI operaran amb intensitat, atacant béns del règim, eliminant capacitats de llançament i destruint infraestructura estratègica clau", ha sostingut.
"El programa d'anihilació (iranià) està sent destruït i els seus líders i capacitats neutralitzats", ha apuntat Katz, qui ha ressaltat que "el president nord-americà (Donald) Trump ha alertat de l'alta rotació de la cúpula iraniana". "Quan surti el sol a Washington, els actualitzarem sobre l'acceleració d'aquests canvis amb l'eliminació de dues de les seves figures de més alt rang", ha aplaudit.
L'exèrcit d'Israel ha reivindicat en les darreres hores nous bombardejos contra l'Iran. "Les FDI continuen infligint danys a totes les capacitats i béns del règim terrorista iranià", ha remarcat, després d'especificar que "desenes d'avions" han participar en l'operació.
Les autoritats de l'Iran no han confirmat ara com ara la mort de Larijani ni la de Soleimani. Larijani era assessor de seguretat de Khamenei, assassinat el 28 de febrer al principi de l'ofensiva nord-americana i israeliana, i figurava com una de les persones més influents de la cúpula iraniana, ara encapçalada per Mojtaba Khamenei, nomenat el 8 de març com a nou líder suprem del país.