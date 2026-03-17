Atacat un vaixell cisterna prop de l'estret d'Ormuz

MADRID 17 març (EUROPA PRESS) -
Les autoritats marítimes del Regne Unit han informat aquest dimarts que un vaixell cisterna ha rebut l'impacte de les restes d'uns míssils interceptors mentre fondejava, a 23 milles nàutiques (uns 37 quilòmetres) a l'est de la ciutat de Fujayra, al sud dels EAU al golf d'Oman.
En un primer moment el vaixell cisterna ha informat que havia estat atacat per un "projectil desconegut" mentre fondejava, d'acord amb la informació del Centre d'Operacions de Comerç Marítim del Regne Unit (UKMTO, per les seves sigles en anglès) que monitora aquests incidents.
En relació amb l'embarcació afectada, el centre ha precisat que no hi ha ferits entre la tripulació ni tampoc s'ha informat de "cap impacte mediambiental", malgrat que sí s'han registrat "danys estructurals lleus".
Posteriorment, l'UKMTO ha indicat que les investigacions assenyalen que la nau ha rebut l'impacte de les restes d'uns míssils interceptors. "El vaixell ha patit danys estructurals menors; es confirma que tota la tripulació és fora de perill", ha afegit l'entitat britànica.
En aquest sentit, en vista de la situació a l'estret d'Ormuz, l'autoritat marítima demana precaució als navilis que transitin per la zona i que informin de qualsevol activitat sospitosa.