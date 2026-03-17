Qatar intercepta noves onades de míssils

El Ministeri de Defensa de Qatar ha anunciat aquest dimarts que les seves forces armades han interceptat noves onades de míssils dirigides contra l'emirat, en el divuitè dia de guerra a l'Iran.
"Les forces armades han interceptat una segona onada de míssils dirigida contra l'Estat de Qatar", ha assenyalat el Ministeri de Defensa, en referència a les accions per repel·lir aquests atacs.
L'atac arriba després que Doha anunciés a primera hora del matí la intercepció d'unes ràfegues de míssils al seu espai aeri.
Les autoritats de Qatar han estat denunciat atacs amb míssils i drons pràcticament diàriament des de l'inici de l'ofensiva dels EUA i Israel contra l'Iran, a la qual Teheran ha respost amb atacs contra interessos nord-americans a diversos països del golf Pèrsic.
Qatar crida a la fi de les hostilitats i a adoptar la via diplomàtica, després d'insistir que les converses amb l'Iran "són possibles" si Teheran "atura els atacs". "Mentre els nostres països siguin atacats, cal prendre mesures contundents per protegir-nos", va declarar dilluns durant una conferència de premsa el portaveu del Ministeri d'Exteriors, Majed al-Ansari.