Augmenten a prop de 125 els morts pels bombardejos d'Israel contra el Líban

Europa Press/Contacto/Marwan Naamani
MADRID 6 març (EUROPA PRESS) -
Les autoritats del Líban han elevat aquest divendres a prop de 125 els morts en l'onada de bombardejos llançada per Israel en resposta als projectils del partit-milícia xiïta Hezbollah en venjança per l'assassinat del líder suprem de l'Iran, l'aiatol·là Ali Khamenei, durant l'ofensiva llançada el 28 de febrer pels Estats Units (EUA) i Israel contra el país centreasiàtic.
El Ministeri de Sanitat libanès ha assenyalat en un comunicat que "el recompte de l'agressió ha augmentat a 123 màrtirs i 683 ferits", sense detallar la gravetat dels hospitalitzats, si bé no es descarta que la xifra de morts continuï augmentant en les pròximes hores.
L'exèrcit israelià ha iniciat bombardejos contra el que descriu com objectius vinculats a Hezbollah en resposta als seus coets, als quals el grup xiïta ha sumat nous llançaments de projectils i drons des d'aleshores, sense que les autoritats d'Israel hagin confirmat víctimes. A més, ha desplegat militars israelians al sud, en una nova incursió terrestre al país veí.
Israel ja havia executat durant els darrers mesos desenes de bombardejos contra el Líban malgrat l'alto el foc assolit el novembre del 2024 argumentant que actua contra activitats de Hezbollah i assegurant que, en fer-ho, no viola el pacte, si bé tant les autoritats libaneses com el grup s'han mostrat crítics amb aquestes accions, igualment condemnades per les Nacions Unides.
L'alto el foc contemplava que tant Israel com Hezbollah havien de retirar els seus efectius del sud del Líban. No obstant això, l'exèrcit israelià ha mantingut cinc posts militars al territori, cosa que també han criticat Beirut i el grup xiïta, que exigeixen la fi d'aquest desplegament.