Hamas demana als mediadors que "obliguin" Israel a complir l'acord
Netanyahu defensa l'acord com un "èxit" de la seva gestió
MADRID, 9 oct. (EUROPA PRESS) -
El Govern d'Israel i el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) han arribat en les darreres hores a un acord per a la implementació de la primera fase del pla de pau per a la Franja de Gaza proposat pel president dels Estats Units (EUA), Donald Trump.
Així ho ha anunciat l'inquilí de la Casa Blanca a través d'un missatge a Truth Social, en què ha defensat que "totes les parts rebran un tracte just" i ha assegurat que la signatura d'aquesta etapa inicial del pla de pau suposarà que "tots els ostatges seran alliberats de manera imminent i que Israel retirarà les tropes fins a una línia acordada com a primer pas cap a una pau sòlida, duradora i eterna".
"Aquest és un gran dia per al món àrab i musulmà, Israel, totes les nacions veïnes i els EUA", ha celebrat en un missatge en el qual ha agraït als mediadors, Qatar i Egipte, a banda de les autoritats de Turquia, que han participat en les converses d'aquest dimecres, la seva feina "per fer realitat aquest esdeveniment històric i sense precedents".
El portaveu del Ministeri d'Exteriors de Qatar, Majed al-Ansari, ha confirmat en el seu compte d'X que s'ha aconseguit un primer pacte "sobre tots els termes i mecanismes per a la implementació de la primera fase de l'acord d'alto el foc" a l'enclavament palestí.
El representant de Qatar ha assegurat que això implica "la fi de la guerra, l'alliberament dels detinguts israelians i presoners palestins, i l'entrada d'ajuda humanitària" a la Franja, si bé ha assenyalat que en donaran detalls "més endavant".
Poc després, Hamas a través del diari 'Filastin' ha anunciat que és "un acord per posar fi a la guerra a Gaza, retirar l'ocupació, permetre l'entrada d'ajuda humanitària i intercanviar presoners" gràcies a unes negociacions entre les diferents faccions palestines a Xarm el-Xeikh (Egipte) que ha destacat com "responsables i serioses".
El grup palestí ha declarat que valora "enormement els esforços" tant dels països mediadors com del president Trump per posar fi al conflicte "de manera definitiva i aconseguir la retirada completa" de les tropes israelianes de la Franja de Gaza.
Així, ha aprofitat per fer una crida a aquests dirigents perquè "obliguin el govern ocupant a aplicar plenament els termes de l'acord i no li permetin eludir o endarrerir-ne l'aplicació".
El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha afirmat per les xarxes socials que "és un gran dia per a Israel" i ha anunciat que aquest dijous convocarà el seu executiu per signar l'acord que ha defensat com "un èxit diplomàtic i una victòria nacional i moral per a l'Estat d'Israel" perquè assegura l'alliberament de "tots" els ostatges de la Franja de Gaza.
En resposta a les crítiques internes dins el país per la incapacitat d'aconseguir l'alliberament dels més de 200 segrestats, ha assenyalat que "des del principi vaig deixar clar que no descansaríem fins que tots els ostatges tornessin i s'assolissin tots els nostres objectius".