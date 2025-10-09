Hamas diu que l'acord amb Israel suposa "la fi de la guerra" a Gaza amb "garanties"

Un alt càrrec del grup ressalta que "el món ha de supervisar el comportament d'Israel a l'hora d'aplicar l'acord"
MADRID, 9 oct. (EUROPA PRESS) -
El Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) ha assegurat aquest dijous que l'acord assolit amb Israel per a la Franja de Gaza implica "la fi de la guerra" i ha afirmat que els mediadors han donat "garanties" que l'exèrcit israelià no violarà el pacte i rellançarà l'ofensiva, desencadenada arran dels atacs del 7 d'octubre del 2023.
Mohamad Hamdan, alt càrrec del braç polític de Hamas, ha dit en unes declaracions concedides a la cadena Qatar Al-Arabi que "l'acord suposa la fi definitiva de la guerra a Gaza" i ha afegit que "el món ha de supervisar el comportament d'Israel a l'hora d'aplicar l'acord".
Així, ha manifestat que l'alliberament dels ostatges no començarà fins que no hi hagi un anunci formal sobre l'alto el foc i ha afirmat que hauria d'entrar en vigor un cop el Govern d'Israel aprovi el pacte al llarg d'aquest dijous, si bé ara com ara no hi ha una hora fixada.
Hamdan ha detallat a més que l'exèrcit israelià s'hauria de retirar en les pròximes hores de les principals ciutats de Gaza i ha defensat que "la primera fase satisfarà la demanda més important del poble palestí, que és aturar l'agressió".
En aquest sentit, ha revelat que l'acord inclou l'obertura de cinc passos fronterers per a l'entrada d'ajuda humanitària, amb uns 600 camions diaris, en un procés encapçalat per organismes internacionals i sense la participació de GHF, que té el suport d'Israel i els Estats Units.
L'alt càrrec de Hamas ha insistit que Gaza ha de ser "administrada" per "figures palestines nacionals, sense interferència israeliana", i ha manifestat que Hamas i altres faccions gazianes han presentat una llista amb 40 candidats. "No permetrem ingerències estrangeres", ha resolt.
Les paraules de Hamdan, qui resideix a Qatar i no ha estat part de la delegació negociadora de Hamas en els contactes indirectes dels darrers dies a Egipte, són les primeres per part d'un membre del grup des de l'anunci de l'acord entre Israel i la formació, arran de la proposta presentada la setmana passada pel president dels Estats Units, Donald Trump, per a la Franja.