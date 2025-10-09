Trump afirma que tots els ostatges seran alliberats "probablement" dilluns

MADRID 9 oct. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha afirmat que els ostatges en mans del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) seran alliberats "probablement" dilluns vinent, 13 d'octubre, com a part de la primera fase del pla de pau per a la Franja de Gaza, poc després d'anunciar que el grup palestí i les autoritats israelianes han arribat a un acord en aquest sentit.
"Tots tornaran probablement dilluns i això inclourà els cossos dels morts", ha assenyalat en una entrevista concedida a la cadena de televisió nord-americana Fox News en la qual ha assegurat que "en aquests moments s'estan duent a terme nombroses accions per alliberar els ostatges", després de lamentar que "es troben en una situació terrible".
L'inquilí de la Casa Blanca ha promès que "Gaza serà un lloc molt més segur, es reconstruirà i altres països de la zona ajudaran a reconstruir-la perquè tenen una enorme riquesa i volen que això passi".
Trump ha reiterat que el seu executiu hi participarà i també per "mantenir la pau, però crec que hi haurà pau", un extrem que ha estès a la resta de la regió en afirmar que és "una cosa per a la qual la gent ha estat lluitant durant centenars d'anys, segles, al Pròxim Orient".
Poc abans, el cap de Hamas a Cisjordània, Zaher Jabarin, ha confirmat que ha entregat la llista de presoners palestins "segons els criteris acordats" després de l'anunci del president Trump, si bé ha evitat difondre'n els noms "en espera d'un acord definitiu".
En un comunicat a Telegram, Jabarin ha assegurat que els faran públics "tan aviat com es completin els tràmits pertinents" i ha reiterat el compromís del grup palestí amb els "presoners i els seus familiars". "Hamas no descansarà fins que gaudeixin de llibertat", ha afegit.